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Кварцяный: Шевчук набрался тренерского опыта у Луческу

12 февраля 11:40 172 Читати українською
Кварцяный: Шевчук набрался тренерского опыта у Луческу
Вячеслав Шевчук / Фото: ФК Олимпик

Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный оценил начало тренерской карьеры Вячеслава Шевчука.

"Шевчук набрался опыта у Луческу, отдал Шахтеру 12-13 лет. Видно, что он не спал, когда играл, а записывал конспекты. Видел в себе перспективу после окончания карьеры.

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Вижу, что Шевчук быстро и активно включился в тренерскую жизнь. Он проявляет хорошие качества. Думаю, у него все будет хорошо", – сказал Кварцяный в эфире телеканала "Футбол 1".

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Напомним, экс-игрок Шахтера Вячеслав Шевчук начал тренерскую карьеру в 2017 году возглавив Шахтер U-17. С октября 2018-го года является главным тренером донецкого Олимпика.

Теги
Олимпик Олимпик Виталий Кварцяный Виталий Кварцяный Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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