Шевчук отметил тренерские умения Саблича после товарищеского матча с Шерифом

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал итог товарищеского матча против Шерифа.

"Сборы идут полным ходом, сегодня провели хороший матч, дали ребятам разную нагрузку. Кто-то сыграл 90 минут, кто-то чуть меньше. Играли с хорошей, организованной командой. Видно, что команда Горана Саблича играет в хороший футбол.

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Проверили себя на фоне Шерифа, были как хорошие моменты, так и не очень. Проанализируем полученные данные и будем дальше работать.

У нас есть на просмотре ряд потенциальных новичков, поэтому немного нарушилась структура игры сегодня. Это нормально, они пока не до конца понимают нашу игру. Но мы движемся в этом направлении.

Молодежь хорошо работает, старается. Зачастую молодые ребята не стабильны, главное, чтобы они старались, только в этом случае они будут прогрессировать.

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Мы с Сабличем играли друг против друга, когда он выступал за Динамо, а я – за Шахтер. Был рад его увидеть снова. У нас есть общие знакомые, поговорили о них", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.