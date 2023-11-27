"Самым талантливым украинским игроком, который не смог полностью раскрыть свой потенциал, был Ярослав Кинаш! В украинском футболе мало таких футболистов, которые имеют нестандартную координацию и чувство момента, при этом, рассказывая партнерам, что делать дальше. Кинаш – футболист от бога.

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Мне его привез агент Кулишевич, который раньше играл у меня в Волыни. Я взял его на сборы в Евпаторию, но он проявил себя там ужасно. Вообще не хотел вставать по утрам, не хотел бегать, прыгать. В общем сложный футболист!

На третий день сборов играем мы против харьковского Гелиоса. Думаю, посмотрю в игре Кинаша. В первом тайме мы вели 2:1, а в итоге проиграли 2:4. После игры говорю: "Спать потом, сразу делаем разбор!" Кинашу высказал персональную претензию, а он мне говорит: "Да ну вас нах*й с вашим футболом, я еду домой". Я испугался, но не из-за его высказывания, а из-за того, что он пох*ист. Парень талантливый, потерять не хочется.

Попробовал его прижать сразу, как я обычно делаю, но, наверное, перегнул. Надо спасать ситуацию! Я быстро закончил разбор и всех отпустил отдыхать. Тренерам своим говорю: "Идите, успокойте этого придурка. В крайнем случае заберите паспорт и никуда не отпускайте. Он уникальный футболист, мы не можем его потерять". Они ушли, через 15 минут возвращаются: "Владимирович, он нас тоже послал, хочет уезжать. Паспорт не отдает". Я говорю: "Заприте его в комнате, свяжите руки, заберите паспорт, вещи, и пусть сидит там, пока не проголодается и не начнет стучать".

В конце концов, я попросил прощения, попросил поговорить с ним президента Василия Столяра, хотя Кинаш и его послал, культурно. Пришлось нам всем хорошенько поработать, чтобы Кинаш остался: паспорт забрали, вещи забрали. А в Симферополе уже снег, куда он пойдет? Через несколько дней он обтерся, ему все понравилось. В итоге начал играть очень здорово, а когда мы вышли в Высшую лигу – вообще шедеврально.

Мы его в Реал хотели продать! Записали диск с нарезками его игры, и Кулишевич передал его Беланову, а тот – Бутрагеньо, с которым он дружил. Мы начали ждать, когда Бутрагеньо пригласит Кинаша в Реал на просмотр, но этого, как всегда с нашим "счастьем", не случилось. Бутрагеньо уволили из Реала, на его место пришли другие люди и некому было вызывать Кинаша. Затем у Ярика последовала череда серьезных травм: мениск, кресты. Он впоследствии ожил в Рухе, и мы его снова вернули в Волынь. Очень талантливый футболист!

Хотел ли кто-то из украинских грандов купить Кинаша? На сборах в Ялте играли мы с Металлистом Маркевича. Мы выиграли 2:1, Кинаш был капитаном и так отвозил харьковских аргентинцев и бразильцев рылом об газон, что это надо было видеть. После матча мы с Красниковым выпили по 100 грамм вискаря и он говорит: "Владимирович, сколько ваш Кинаш стоит?". Я ему сразу ответил: "Он не продается". Красников сразу: "Даем 800 тысяч долларов". А я: "Да хоть 2 миллиона. Мой ответ: Нет!" – рассказал Кварцяный в интервью Українському футболу.

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