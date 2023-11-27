Бывший наставник Волыни Виталий Кварцяный вспомнил, как в свое время находил общий язык с криминальными группировками.

"В Луцке было 40 криминальных бригад, но у меня с ними проблем не возникало. Они постоянно тусовались на Варшавском рынке. Все организации платили им дань.

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По всей Украине стадионы отдавались криминалитету под рынки, кроме Луцка. У нас наоборот – мафия отгоняла торгашей, чтобы люди ходили на футбол. Криминалитет Луцка любил футбол и помогал ФК Волынь.

Например, как-то помогли привезти в Волынь некоторых футболистов, используя свою силу и влияние. Где-то пять трансферов мы так провернули. Они не взяли с нас ни копейки за свои услуги. Мы им давали только кафе для вечеринок.

Иногда мы делали липовые абонементы на футбол, а бандиты помогали их распространять. К примеру, стадион вмещает 15 тысяч болельщиков, а мы выпустили 25 тысяч абонементов, они их развезли по заводам, киоскам, фермам. Потом привезли нам мешок денег, в которых Волынь тогда очень нуждалась. Вот такое было время, приходилось крутиться, чтобы поддерживать клуб на плаву", – рассказал Кварцяный в интервью Українському футболу.

Напомним, за свою тренерскую карьеру 69-летний специалист успел поработать с луцким Торпедо, Волынью (4 раза), хмельницким Подольем (дважды), запорожским Металлургом (дважды), Кривбассом и польским КСЗО.

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