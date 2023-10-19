– После командировки в Эстонию вы оказались в Волыни. Что больше всего запомнилось от пребывания в Луцке?

– У меня хорошие воспоминания остались о Волыни. Была добротная команда. Очень много в Луцке ходило. Каждый матч – полный стадион. Команда была собрана хорошая.

– Я убежден, что у вас есть какая-то интересная история о Виталии Кварцяном. Поделитесь?

– Люди, которые его не знают, смеются над его высказываниями и избыточной эмоциональностью. Он очень хороший тренер. Обучающий тренировочный процесс. То, что он кричит и матерится – специфика работы. Есть люди, которые держат эмоции при себе, не показывают наружу, а потом тихо убирают человека из команды.

"Президент Волыни подарил мне Lexus – просто принес ключи и вручил": Кварцяный раскрыл худшие и лучшие презенты

Кварцяный мог накричать, обложить трехэтажным матом, но он хорошо знал потолок возможностей. Он собирал команду и говорил: "Я из тебя сделаю игрока сборной". "Ты будешь лучшим бомбардиром Первой лиги". Его нужно понять и принять, если ты хочешь у него играть.

– Как Кварцяному удавалось выжимать максимум из тех же Кинаша, Рамона, Алози, которые вне поля могли себе лишнего позволить?

– Кварцяный мог остановить тренировку и по 10 раз объяснять, как нужно действовать при розыгрыше или других ситуациях. Большие нагрузки на сборах. Когда я рассказываю молодым футболистам, они не верят, что мы могли тренироваться три раза в день.

На сборах в Ялте мы просыпались в 06:15 утра, бежали по Солнечной тропе. Затем в 11 утра и в шесть вечера. Благодаря характеру, большим нагрузкам, прогрессу футболистов, Волынь держала высокий уровень. Виталий Владимирович всегда говорил: "если вами кто-то заинтересуется, я сам буду звонить и предлагать вас. Главное, чтобы вы играли и показывали результат", – рассказал Полянский в интервью Украинскому футболу.

"В Украине две беды – олигархи и злой сосед": словак, игравший сердцем у Кварцяного, потерял память и реализовался в IT