"Кварцяний міг накричати, обкласти триповерховими матюками": екс-гравець Волині пригадав методи виховання ледачих зірок
Захисник Тростянця Віталій Полянський з вдяністю згадує 2009 рік у складі Волині Віталія Кварцяного.
– Після відрядження в Естонію ви опинилися у Волині. Що найбільше запам'яталося від перебування в Луцьку?
– В мене хороші спогади залишилися про Волинь. Була добротна команда. Дуже багато людей в Луцьку ходило. Кожний матч – повний стадіон. Команда була зібрана хороша.
– Я переконаний, що у вас є якась цікава історія про Віталія Кварцяного. Поділитеся?
– Люди, які його близько не знають, сміються з його висловлювань та надлишкової емоційності. Він дуже хороший тренер. Повчальний тренувальний процес. Те, що він кричить і матюкається – специфіка роботи. Є люди, які тримають емоції при собі, не показують назовні, а потім тихо прибирають людину з команди.
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Кварцяний міг накричати, обкласти триповерховими матюками, але він добре знав стелю можливостей. Він збирав команду і говорив: "Я з тебе зроблю гравця збірної". "Ти будеш найкращим бомбардиром Першої ліги". Його потрібно зрозуміти і прийняти, якщо ти хочеш в нього грати.
– Як Кварцяному вдавалося витискати максимум з тих же Кінаша, Рамона, Алозі, які поза полем могли собі зайвого дозволити?
– Кварцяний міг зупинити тренування і по 10 разів пояснювати, як потрібно діяти при розіграші або інших ситуаціях. Великі навантаження на зборах. Коли я розповідаю молодим футболістам, вони не вірять, що ми могли тренуватися тричі на день.
На зборах в Ялті ми прокидалися о 06:15 ранку, бігли по Сонячній стежці. Потім об 11 ранку і о шостій вечора. Завдяки характеру, великим навантаженням, прогресу футболістів, Волинь тримала високий рівень. Віталій Володимирович завжди казав: "якщо вами хтось зацікавиться, я сам буду телефонувати і пропонувати вас. Головне, щоб ви грали і показували результат", – розповів Полянський в інтерв'ю Українському футболу.
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