– Мне никогда на день рождения не дарили деньги. Никогда в жизни! Были только подарки. Больше всего я не люблю, когда дарят цветы. Если когда-то давно букет был у нас символом чего-то праздничного, то сейчас нет. Но ты не скажешь тому, кто дарит: "Ну зачем он мне нужен?". Кстати, в соседней Польше, где мне приходилось работать в начале 90-х, цветы на день рождения уже не дарят. Традиции поменялись. А что касается моих подарков, то жена обычно на следующий день их рассматривает. Среди них часто дарят слонов – мне это больше нравится.

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– Слонов?

– Да. Многие знают, что я коллекционирую разные сувениры в виде слонов: разные статуэтки – индийские, африканские, наши… Как большие, так и маленькие – вот мне их и дарили. Собралось с годами немало.

– А какой подарок был для вас самым ценным?

– Скажу честно, не кривя душой: мой друг, президент луцкого клуба Василий Столяр подарил мне на день рождения свой Lexus. Кажется, это было 55-летие. Принес ключ и вручил. Классная машина, – признался Кварцяный в интервью UA-Football.

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