Квальярелла обошел Роналду в гонке бомбардиров, но не спас Сампдорию от поражения Аталанте – видеообзор матча

Сампдория уступила Аталанте (1:2) в поединке 27-го тура Серии А.

Зрители в первом тайме не увидели большого количества моментов, поэтому команды уходили на перерыв со справедливыми нулями на табло.

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На 50-й минуте именно игроки Аталанты открыли счет. Далее арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал 36-летний ветеран Сампдории Квальярелла.

Таким образом живая легенда итальянского футбола с 20-ю голами обошел в бомбардирской гонке Серии А нападающего Ювентуса Криштиану Роналду (19 мячей).

В итоге Аталанта таки вырвала победу в поединке.