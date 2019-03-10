toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН ШАХТЕР - КАРПАТЫ АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

Квальярелла обошел Роналду в гонке бомбардиров, но не спас Сампдорию от поражения Аталанте – видеообзор матча

10 марта 23:15 17 Читати українською
Квальярелла обошел Роналду в гонке бомбардиров, но не спас Сампдорию от поражения Аталанте – видеообзор матча
Фабио Квальярелла / Фото ФК Сампдория

Сампдория уступила Аталанте (1:2) в поединке 27-го тура Серии А.

65’ Фабио Квальярелла
 
Дуван Сапата 50’
Робин Госенс 77’

Зрители в первом тайме не увидели большого количества моментов, поэтому команды уходили на перерыв со справедливыми нулями на табло.

Манчини объяснил, почему вызвал в сборную Италии Квальяреллу, а не Балотелли

На 50-й минуте именно игроки Аталанты открыли счет. Далее арбитр назначил пенальти в ворота гостей, который реализовал 36-летний ветеран Сампдории Квальярелла.

Таким образом живая легенда итальянского футбола с 20-ю голами обошел в бомбардирской гонке Серии А нападающего Ювентуса Криштиану Роналду (19 мячей).

В итоге Аталанта таки вырвала победу в поединке.

Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Аталанта Аталанта Италия Видеоновости Сампдория - Аталанта Фабио Квальярелла Фабио Квальярелла Сампдория Сампдория
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
50
мин
Рома
21:30
Эмполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук