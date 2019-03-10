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Квальярелла обійшов Роналду в гонці бомбардирів, але не врятував Сампдорію від поразки Аталанті – відеоогляд матчу

10 березня 23:13 306 Читать на русском
Квальярелла обійшов Роналду в гонці бомбардирів, але не врятував Сампдорію від поразки Аталанті – відеоогляд матчу
Фабіо Квальярелла / Фото ФК Сампдорія

Сампдорія поступилась Аталанті (1:2) в поєдинку 27-го туру Серії А.

65’ Фабіо Квальярелла
 
Дуван Сапата 50’
Робін Госенс 77’

Глядачі в першому таймі не побачили великої кількості моментів, тому команди йшли на перерву із справедливими нулями на табло.

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На 50-й хвилині саме гравці Аталанти відкрили рахунок. Далі арбітр призначив пенальті у ворота гостей, який реалізував 36-річний ветеран Сампдорії Фабіо Квальярелла.

Таким чином жива легенда італійського футболу із 20-ма голами обійшов у бомбардирській гонці Серії А нападника Ювентуса Кріштіану Роналду (19 м'ячів).

В підсумку Аталанта таки вирвала перемогу в двобої.

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