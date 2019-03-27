Квальярелла: Не чувствую себя на 36 лет

Нападающий сборной Италии Фабио Квальярелла прокомментировал свой рекорд в составе "Скуадры адзурры".

"Мне 36 лет, но я этого не чувствую! Это был прекрасный вечер, который завершился двумя прекрасными голами.

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Я уже давно не играл в сборной, поэтому находиться здесь и помочь команде – это большое чувство. Я счастлив, нахожусь в хорошей физической форме. Я спокоен и тренируюсь постоянно, что необходимо.

Я благодарен Роберто Манчини, который наблюдал за мной в течение всего сезона и предоставил мне эту возможность. Я также благодарен и Жоржинью, и Бонуччи за их благородный жест позволить мне пробить пенальти – они оба сказали мне, что это мой вечер", – сказал Квальярелла в комментарии Rai.

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Напомним, что Квальярелла во вчерашнем матче против Лихтенштейна оформил дубль и стал самым возрастним автором забитого гола в форме сборной Италии.