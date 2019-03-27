Квальярелла: Не відчуваю себе на 36 років

Нападник збірної Італії Фабіо Квальярелла прокоментував свій рекорд у складі "Скуадри адзурри".

"Мені 36 років, але я цього не відчуваю! Це був прекрасний вечір, який завершився двома прекрасними голами.

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Я вже давно не грав у збірній, тому перебувати тут і допомогти команді – це велике почуття. Я щасливий, перебуваю в гарній фізичній формі. Я спокійний і тренуюся безперервно, що є необхідним.

Я вдячний Роберто Манчіні, який спостерігав за мною протягом усього сезону і надав мені цю можливість. Я також вдячний і Жоржінью, і Бонуччі за їхній благородний жест дозволити мені пробити пенальті – вони обидва сказали мені, що це моя ніч", – сказав Квальярелла в коментарі Rai.

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Нагадаємо, що Квальярелла у вчорашньому матчі проти Ліхтенштейна оформив дубль і став найстаршим автором забитого голу у формі збірної Італії.