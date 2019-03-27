Италия – Лихтенштейн – 6:0 – видео голов и обзор матча

Сборная Италии уничтожила команду Лихтенштейна в рамках отбора на Евро-2020. Смотрите видео голов матча Италия – Лихтенштейн на сайте "Футбол 24".

Отбор к Евро-2020, 2-й тур

Италия – Лихтенштейн – 6:0

Голы: Сенси, 17 Верратти, 32, Квальярелла, 35 (пен.), 45+3 (пен.), Кин, 70, Паволетти, 77

Удаление: Кауфманн (Л), 45+2

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Итальянцы устроили настоящий бенефис для своих болельщиков. Скромную сборную Лихтенштейна уничтожили еще до свистка на перерыв, забив 4 мяча. Второй тайм гости провели в меньшинстве, но "Скуадра Адзурра" без сожаления отгрузила еще 2 мяча. Победа закрепила сборную Италии на первой строчке групы J.

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