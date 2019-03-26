Евро-2020: Квальярелла дублем помог Италии уничтожить Лихтенштейн в матче отбора, Грузия уступила Ирландии

Состоялись очередные матчи 2-го тура отбора к Евро-2020 в группах D и J.

Отбор к Евро-2020, 2-й тур

Италия – Лихтенштейн – 6:0

Голы: Сенси, 17 Верратти, 32, Квальярелла, 35 (пен.), 45+3 (пен.), Кин, 70, Паволетти, 77

Удаление: Кауфманн (Л), 45+2

Ирландия – Грузия – 1:0

Гол: Хурикейн, 36

Босния и Герцеговина – Греция – 2:2

Голы: Вища, 10, Пьянич, 15 – Фортунис, 64, Коловос, 85

Удаление: Пьянич, 65

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Итальянцы устроили настоящий бенефис для своих болельщиков. Скромную сборную Лихтенштейна уничтожили еще до свистка на перерыв, забив 4 мяча. Второй тайм гости провели в меньшинстве, но "Скуадра Адзурра" без сожаления отгрузила еще 2 мяча. Победа закрепила сборную Италии на первой строчке групы J.

В параллельном матче этой группы было гораздо меньше феерии, но совсем не скучно. Боснийцы быстро забили 2 мяча и казалось, что игра уже сделана, но гордые греки так не думали. Во второй половине встречи гости отыграли 2 мяча, а сборная Боснии и Герцеговины доигрывала поединок в меньшинстве.

В группе D Ирландия скромно победила Грузию, благодаря точному удару Хурикейна. Этот гол и стал решающим в поединке.