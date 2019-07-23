Квалификация Лиги Европы: Астана Григорчука не справилась с андоррским клубом, Дюделанж переиграл Шкендию

Завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд

Арарат-Армения – Линкольн Ред импс – 2:0

Голы: Кобялко, 33, Альфонс, 45+2

Торсхавн – Линфилд – 2:2

Голы: Юстинуссен, 37 (пенальти), Петерсен, 89 – Вотерворт, 2, 88 (пенальти)

Шкендия – Дюделанж – 1:2

Голы: Ибраими, 7 (пенальти) – Беттайеб, 64, Синани, 68 (пенальти)

Санта-Колома – Астана – 0:0

Тре Пенне – Судува – 0:5

Голы: Матулявичюс, 9, Топчагич, 20, Шврлюга, 66, Тадич, 81, Рикеттс, 90+1

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Астана под руководством украинского специалиста Романа Григорчука приехала в Андорру в статусе фаворита. Однако, "сине-желтые" не только не подтвердили его, но и могут радоваться, что не проиграли. В общем равная игра в карликовой пиренейской стране завершилась нулевой ничьей.

Вничью завершился и матч на Фарерах. Линфилд дважды выходил вперед в матче с Торсхавном, но хозяева каждый раз находили возможность отыграться и перенесли определения победителя дуэли в Северную Ирландию.

Зато Шкендия первой открыла счет, но во второй половине игры Дюделанж забил дважды и сделал весомую завявку на выход в следующую стадию. Большие шансы перед ответным матчем имеет и Арарат-Армения. Кавказцы забили гибралтарскому Линкольну дважды еще до перерыва и спокойно довели поединок до победы.