Квалификация Лиги Европы: Астана Григорчука не справилась с андоррским клубом, Дюделанж переиграл Шкендию

Завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Лига Европы, 2-й квалификационный раунд
Арарат-Армения – Линкольн Ред импс – 2:0
Голы: Кобялко, 33, Альфонс, 45+2
Торсхавн – Линфилд – 2:2
Голы: Юстинуссен, 37 (пенальти), Петерсен, 89 – Вотерворт, 2, 88 (пенальти)
Шкендия – Дюделанж – 1:2
Голы: Ибраими, 7 (пенальти) – Беттайеб, 64, Синани, 68 (пенальти)
Санта-Колома – Астана – 0:0
Тре Пенне – Судува – 0:5
Голы: Матулявичюс, 9, Топчагич, 20, Шврлюга, 66, Тадич, 81, Рикеттс, 90+1
Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда
Астана под руководством украинского специалиста Романа Григорчука приехала в Андорру в статусе фаворита. Однако, "сине-желтые" не только не подтвердили его, но и могут радоваться, что не проиграли. В общем равная игра в карликовой пиренейской стране завершилась нулевой ничьей.
Вничью завершился и матч на Фарерах. Линфилд дважды выходил вперед в матче с Торсхавном, но хозяева каждый раз находили возможность отыграться и перенесли определения победителя дуэли в Северную Ирландию.
Зато Шкендия первой открыла счет, но во второй половине игры Дюделанж забил дважды и сделал весомую завявку на выход в следующую стадию. Большие шансы перед ответным матчем имеет и Арарат-Армения. Кавказцы забили гибралтарскому Линкольну дважды еще до перерыва и спокойно довели поединок до победы.