toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЛИГА ЕВРОПЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Квалификация Лиги Европы: Астана Григорчука не справилась с андоррским клубом, Дюделанж переиграл Шкендию

23 июля 23:07 67 Читати українською
Квалификация Лиги Европы: Астана Григорчука не справилась с андоррским клубом, Дюделанж переиграл Шкендию
Квалификация Лиги Европы: Астана Григорчука не справилась с Санта-Коломой, Дюделанж переиграл Шкендию

Завершились первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

 

Лига Европы, 2-й квалификационный раунд

Арарат-Армения – Линкольн Ред импс – 2:0

Голы: Кобялко, 33, Альфонс, 45+2

Торсхавн – Линфилд – 2:2

Голы: Юстинуссен, 37 (пенальти), Петерсен, 89 – Вотерворт, 2, 88 (пенальти)

Шкендия – Дюделанж – 1:2

Голы: Ибраими, 7 (пенальти) – Беттайеб, 64, Синани, 68 (пенальти)

Санта-Колома – Астана – 0:0

Тре Пенне – Судува – 0:5

Голы: Матулявичюс, 9, Топчагич, 20, Шврлюга, 66, Тадич, 81, Рикеттс, 90+1

Лига Европы 2019/20: результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда

Астана под руководством украинского специалиста Романа Григорчука приехала в Андорру в статусе фаворита. Однако, "сине-желтые" не только не подтвердили его, но и могут радоваться, что не проиграли. В общем равная игра в карликовой пиренейской стране завершилась нулевой ничьей.

Вничью завершился и матч на Фарерах. Линфилд дважды выходил вперед в матче с Торсхавном, но хозяева каждый раз находили возможность отыграться и перенесли определения победителя дуэли в Северную Ирландию.

Зато Шкендия первой открыла счет, но во второй половине игры Дюделанж забил дважды и сделал весомую завявку на выход в следующую стадию. Большие шансы перед ответным матчем имеет и Арарат-Армения. Кавказцы забили гибралтарскому Линкольну дважды еще до перерыва и спокойно довели поединок до победы.

blog_ava
Рафаилов озвучил стоимость единого телепула УПЛ – ТК Футбол 1/2 предлагал значительно меньшую сумму
23 июля
719
Теги
Дюделанж Дюделанж Шкендия Шкендия ФК Санта-Колома ФК Санта-Колома Астана Астана Лига Европы Роман Григорчук Роман Григорчук Шкендия - Дюделанж ФК Санта-Колома - Астана
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
43
мин
Реал Мадрид
02:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук