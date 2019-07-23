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Кваліфікація Ліги Європи: Астана Григорчука не впоралася із андоррським клубом, Дюделанж переграв Шкендію

23 липня 23:05 528 Читать на русском
Кваліфікація Ліги Європи: Астана Григорчука не впоралася із андоррським клубом, Дюделанж переграв Шкендію
Кваліфікація Ліги Європи: Астана Григорчука не впоралася із Санта-Коломою, Дюделанж переграв Шкендію

Завершилися перші матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

 

Ліга Європи, 2-й кваліфікаційний раунд

Арарат-Вірменія – Лінкольн Ред Імпс – 2:0

Голи: Кобялко, 33, Альфонс, 45+2

Торсхавн – Лінфілд – 2:2

Голи: Юстінуссен, 37 (пенальті), Петерсен, 89 – Вотерворт, 2, 88 (пенальті)

Шкендія – Дюделанж – 1:2

Голи: Ібраїмі, 7 (пенальті) – Беттаєб, 64, Сінані, 68 (пенальті)

Санта-Колома – Астана – 0:0

Тре Пенне – Судува – 0:5

Голи: Матулявічюс, 9, Топчагіч, 20, Шврлюга, 66, Тадіч, 81, Рікеттс, 90+1

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2019/20

Астана під керівництвом українського фахівця Романа Григорчука приїхала до Андорри в статусі фаворита. Проте, "синьо-жовті" не тільки не підтвердили його, а й можуть радіти, що не програли. Загалом рівна гра в карликовій піренейській країні завершилася нульовою нічиєю.

Внічию завершився і матч на Фарерах. Лінфілд двічі виходив вперед у матчі з Торсхавном, але господарі щоразу знаходили можливість відігратися і перенесли визначення переможця дуелі до Північної Ірландії.

Натомість Шкендія першою відкрила рахунок, але в другій половині гри Дюделанж забив двічі й зробив вагому завявку на вихід до наступної стадії. Більші шанси перед матчем-відповіддю має і Арарат-Вірменія. Кавказці забили гібралтарському Лінкольну двічі ще до перерви й спокійно довели поєдинок до перемоги.

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