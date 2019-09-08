Генрих Мхитарян стал главным героем поединка отборочного цикла Евро-2020 против Боснии и Герцеговины. Смотрите видео голов и обзор матча.

Евро-2020, Квалификация. Группа J

Армения – Босния и Герцеговина – 4:2

Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лонкар, 90+3 (авт) – Джеко, 13 Гояк, 70

Квалификация Евро-2020: Мхитарян дублем помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину – усилий Джеко оказалось мало

Сборная Армении в рамках отборочного цикла Евро-2020 дома принимала Боснию и Герцеговину. Уже на 3-й минуте встречи лидер хозяев Генрих Мхитарян взялся за дело и, обыграв голкипера, открыл счет во встрече. Это первый гол хавбека за национальную команду с марта.

Уже через 10 минут лидер атак боснийцев Эдин Джеко восстановил равновесие, а перестрелку команды устроили уже после перерыва. Сначала Мхитарян впервые оформил дубль за Армению, а затем Гояк снова сравнял счет. Амбарцумян и Лонкар отличились победными голами в последний 15-минутке поединка.