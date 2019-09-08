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Первый дубль Мхитаряна за сборную в видеообзоре матча Армения –​​​​​​​ Босния и Герцеговина –​​​​​​​ 4:2

20:23 13 Читати українською
Первый дубль Мхитаряна за сборную в видеообзоре матча Армения –​​​​​​​ Босния и Герцеговина –​​​​​​​ 4:2
Генрих Мхитарян / соцсети

Генрих Мхитарян стал главным героем поединка отборочного цикла Евро-2020 против Боснии и Герцеговины. Смотрите видео голов и обзор матча.

 

Евро-2020, Квалификация. Группа J

Армения – Босния и Герцеговина – 4:2

Голы: Мхитарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лонкар, 90+3 (авт) – Джеко, 13 Гояк, 70

Квалификация Евро-2020: Мхитарян дублем помог Армении обыграть Боснию и Герцеговину – усилий Джеко оказалось мало

Сборная Армении в рамках отборочного цикла Евро-2020 дома принимала Боснию и Герцеговину. Уже на 3-й минуте встречи лидер хозяев Генрих Мхитарян взялся за дело и, обыграв голкипера, открыл счет во встрече. Это первый гол хавбека за национальную команду с марта.

Уже через 10 минут лидер атак боснийцев Эдин Джеко восстановил равновесие, а перестрелку команды устроили уже после перерыва. Сначала Мхитарян впервые оформил дубль за Армению, а затем Гояк снова сравнял счет. Амбарцумян и Лонкар отличились победными голами в последний 15-минутке поединка.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Евро-2020 Армения - Босния и Герцеговина Генрих Мхитарян Генрих Мхитарян Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина Армения Армения Видеоновости
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