Кваліфікація Євро-2020: Іспанія розтрощила Фарерські острови, Греція спіткнулася об Ліхтенштейн

Відбулися чергові матчі кваліфікації до Євро-2020. Іспанія, Вірменія, Швейцарія та Румунія здобули домашні перемоги. Данія зіграла внічию з Грузією, а Греція – з Ліхтенштейном.

Євро-2020, Кваліфікація

Група J

Вірменія – Боснія і Герцеговина – 4:2

Голи: Мхітарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лонкар, 90+3 (авт) – Джеко, 13, Гояк, 70

Греція – Ліхтенштейн – 1:1

Голи: Масоурас, 33 – Салановіч, 85

Група D

Грузія – Данія – 0:0

Швейцарія – Гібралтар – 4:0

Голи: Закарія, 37, Мехмеді, 43, Родрігес, 45+4, Гаврановіч, 87

Група F

Румунія – Мальта – 1:0

Гол: Пушкаш, 47

Іспанія – Фарерські Острови – 4:0

Голи: Родріго, 13, 50

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У стартовому матчі ігрового дня Вірменія на власному полі приймала ще одного середняка групи J – Боснію і Герцеговину. Господарі відкрили рахунок вже на 3-й хвилині завдяки голу Мхітаряна. Однак новоспечений одноклубник Генріха – Едін Джеко – дуже швидко відновив рівновагу.

В середині другого тайму ситуація практично повторилася. Щоправда, цього разу на гол екс-гравця Шахтаря ще швидше відповів Амер Гояк. До слова, Мхітарян вперше у своїй кар'єрі оформив дубль за збірну в офіційному матчі. Проте зовсім скоро Амбарцумян знову вивів господарів вперед, а вже у компенсований арбітром час Лонкар вразив власні ворота, встановивши остаточний рахунок – 4:2.

В іншому матчі групи Греція не втримала перемоги над Ліхтенштейном. Масоурас вивів еллінів вперед в середині першого тайму. Однак наприкінці матчу Салановіч врятував свою команду від поразки.

Перший дубль Мхітаряна за збірну у відеоогляді матчу Вірменія – Боснія та Герцеговина –​​​​​​​ 4:2

Після шести проведених поєдинків Вірменія набрала 9 очок та піднялася на 3 сходинку в турнірній таблиці групи J. У Боснії на 2 залікових пункти менше і 4 позиція. Греція передостання. Ліхтенштейн очок поки не набирав.

Лідер групи F збірна Іспанії завітала в гості на Фарерські острови. Звітний поєдинок став знаковим для капітана "фурії рохи" – Серхіо Рамос повторив рекорд Ікера Касільяса за кількістю матчів за національну команду. Тепер у обох легенд по 167 поєдинків.

Матч проти Фарер став бенефісом для нападника Валенсії Родріго Морено, який записав на свій рахунок по голу на початку кожного із таймів. На 13-й хвилині 28-річний форвард разом з Оярсабалем пошили в дурні увесь захист суперника і спокійно переграли голкіпера.

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Другий гол розпочався із колективного пресингу іспанців, після чого Алькантара діагоналлю знайшов Родріго на правому фланзі атаки. Нападник приборкав м'яч, увійшов до штрафного і вишуканим ударом у дальній кут воріт подвоїв перевагу своєї команди. Крапку в матчі поставив Пако Алькасер, який теж оформив дубль перед самісіньким фінальним свистком.

Румунія мінімально обіграла Мальту завдяки голу Пушкаша і зрівнялася за очками зі Швецією, яка посідає друге місце у групі F. Мальтійці з однією перемогою в активі йдуть передостанніми, випереджаючи лише Фарерські острови.

У групі D Грузія на власному полі вистояла під натиском Данії. Крістіан Еріксен і Ко мали нагоду зрівнятися за очками з лідером групи – Ірландією, але були змушені задовільнитись нічиєю.

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Швейцарія вдома без проблем розібралася з Гібралтаром, який досі не те що не здобув жодної перемоги, а й навіть не відкрив лік забитим голам у поточній кваліфікації. Цікаво, що господарі оформили розгром ще наприкінці першого тайму, коли Закарія, Родрігес та екс-динамівець Мехмеді забили по голу протягом 12-и хвилин. Наприкінці поєдинку Гаврановіч забив четвертий гол у матчі.

Після цього туру Данія має 9 очок та посідає 2-е місце у групі. У Швейцарії на один заліковий пункт менше. Грузія набрала 4 очки, Гібралтар – 0.