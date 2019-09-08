Евро-2020: Швеция на своем поле вырвала ничью с Норвегией

В матче 6-го тура квалификации Евро-2020 Норвегия расписала боевую ничью со Швецией (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

В группе F победитель фактически определился. Им, скорее всего, станет Испания, которая пока не потеряла ни одного очка. А вот на вторую позицию претендуют сразу три сборные – Румыния, Швеция и Норвегия. Две последние и сошлись сегодня в Стокгольме на стадионе Френдс Арена, чтобы выяснить между собой отношения. Ведь матч первого круга сильнейшего не выявил и закончился боевой ничьей 3:3 с обоюдными голами в добавленное время.

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Команды начали очень осторожно, долго перепасовывались в центре поля ища ключи к обороне соперника. Только на пятой минуте был нанесен первый удар в створ ворот: Торе Региниуссен выпрыгнул выше всех и пробил головой, однако направил мяч над перекладиной.

На 19-й минуте шведы получили право на опасный штрафной: Эмиль Форсберг пробивал низом и мяч пролетел недалеко от левой стойки ворот. Через мгновение норвежцы убежали в перспективную контратаку, но защитникам уже во вратарской площадке удалось отобрать мяч у капитана сборной Норвегии Стефана Йохансена.

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В общем норвежцы сознательно отдали инициативу и рассчитывали в основном на контратаки. Зато у шведов очень активным был Александ Исаак, который часто, благодаря своему мастерству, доставлял мяч во вратарскую площадку соперника и лишь везения не хватало его партнерам, чтобы открыть счет в матче.

На последней минуте первого тайма тактика гостей принесла свои плоды. После обрезки защитника сборной Швеции норвежцы перехватили мяч и побежали в контратаку 3 в 3. Джошуа Кинг прострелил в центр вратарской на Мартина Эдегора, а тот увидев справа партнера прокинул дальше и Стефан Йохансен точно пробил в левый нижний угол ворот.

С началом второй половины матча шведы бросились в атаку, однако их потуги выглядели очень однообразными и пресными. Норвежцы даже не пытались мудрить и иногда просто выносили мяч подальше не подпуская соперника к своим воротам. В конце концов на 60-й минуте одна из очередных нехитрых атак завершилась взятием ворот: Альбин Экдаль поборолся с соперником и выдал зрячий пас на Форсберга, который оказался в центре штрафной. Эмилю удалось точно пробить в правый нижний угол ворот и сравнять счет в матче.

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Через несколько минут отличный момент появился у норвежцев: Джошуа Кинг высоко выпрыгнул навстречу навесной передаче и с близкого расстояния головой переадресовал мяч в направлении ворот. Робин Ольсен выдал блестящий сейв предотвратив гол. Затяжные атаки без качественных завершающих ударов – именно так можно охарактеризовать окончание второго тайма: команды пытались комбинировать, искали способы доставить мяч в штрафную соперника, но удачно действовала оборона обеих команд.

После этого матча Швеция набрала одиннадцать очков и поднялась на второе место, Норвегия с девятью пунктами осталась четвертой.

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