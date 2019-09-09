Евро-2020: Италия одержала тяжелую победу над Финляндией в группе J и продолжила свою победную серию

Поддержка болельщиков не помогла финнам удержать хотя бы ничью в матче с главным фаворитом группы J.

В группе J встречались два главных претендента на выход из группы, которые до очного поединка занимали две первые строчки: в сборной Финляндии 12 очков после 5-и матчей, а сборная Италии шла без поражений, имея в своем активе 15 пунктов.

Первые минуты были за хозяевами, замечательная поддержка болельщиков внушала уверенность в собственных возможностях, и сборная Финляндии имела сразу несколько моментов, чтобы открыть счет в начале встречи. Сначала Йоону Тайвио не хватило пространства поля, чтобы замкнуть прострел на дальней штанге, а позже Глен Камара протиснулся вглубь штрафной, но в последний момент его удар сумели заблокировать защитники сборной Италии. После стартовой активности хозяев итальянцы забрали мяч под свой контроль и пытались строить собственные позиционные атаки. Впрочем, их игра в нападении оставляла желать лучшего. Лишь в конце первого тайма Сенси опасно пробивал в верхний угол ворот, но Градецкий спас!

Эмерсон получил травму и был заменен на 8-й минуте матча с Финляндией

Второй тайм также начался с активности финнов. Звездный игрок Норвича Пукки наносил опасный удара с линии штрафной, но немного неточно. Казалось, ничейный результат устраивал обе команды. Однако на 60-й минуте типичный навес с фланга от итальянцев принес результат! Иммобиле после прицельной подачи Кьезы открыл счет – 0:1.

Финны не опустили рук, и сразу после пропущенного гола побежали отыгрываться. Уже через 10 минут это принесло свой результат. Одинокий Пукки в штрафной сумел взять от сложной ситуации все и заработал пенальти, который сам и уверенно реализовал – 1:1! После этого хозяева отошли на свою половину поля, пытаясь сохранить ничейный счет до конца встречи. Но случился еще один пенальти! На этот раз за игру рукой Вайсанена в собственной штрафной. Жоржинью уверенно развел мяч и голкипера – 1:2.

В конце встречи итальянцы имели еще несколько возможностей, чтобы увеличить свое преимущество, но счет больше не менялся.

После этого матча Италия продолжает идти без потерь в группе J, имея 18 очков после 6-и поединков. Тогда как Финляндия потерпела второе поражение подряд и осталась с двенадцатью очками.