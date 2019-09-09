toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЛИТВА - УКРАИНА ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Евро-2020: Италия одержала тяжелую победу над Финляндией в группе J и продолжила свою победную серию

00:07 18 Читати українською
Евро-2020: Италия одержала тяжелую победу над Финляндией в группе J и продолжила свою победную серию
- https://twitter.com/azzurri

Поддержка болельщиков не помогла финнам удержать хотя бы ничью в матче с главным фаворитом группы J.

72’ Теему Пуккі
 
Чиро Иммобиле 60’
Жоржиньо 79’
60’ Чиро Иммобиле
72’ Теему Пуккі
79’ Жоржиньо

В группе J встречались два главных претендента на выход из группы, которые до очного поединка занимали две первые строчки: в сборной Финляндии 12 очков после 5-и матчей, а сборная Италии шла без поражений, имея в своем активе 15 пунктов.

Первые минуты были за хозяевами, замечательная поддержка болельщиков внушала уверенность в собственных возможностях, и сборная Финляндии имела сразу несколько моментов, чтобы открыть счет в начале встречи. Сначала Йоону Тайвио не хватило пространства поля, чтобы замкнуть прострел на дальней штанге, а позже Глен Камара протиснулся вглубь штрафной, но в последний момент его удар сумели заблокировать защитники сборной Италии. После стартовой активности хозяев итальянцы забрали мяч под свой контроль и пытались строить собственные позиционные атаки. Впрочем, их игра в нападении оставляла желать лучшего. Лишь в конце первого тайма Сенси опасно пробивал в верхний угол ворот, но Градецкий спас!

Эмерсон получил травму и был заменен на 8-й минуте матча с Финляндией

Второй тайм также начался с активности финнов. Звездный игрок Норвича Пукки наносил опасный удара с линии штрафной, но немного неточно. Казалось, ничейный результат устраивал обе команды. Однако на 60-й минуте типичный навес с фланга от итальянцев принес результат! Иммобиле после прицельной подачи Кьезы открыл счет – 0:1.

Финны не опустили рук, и сразу после пропущенного гола побежали отыгрываться. Уже через 10 минут это принесло свой результат. Одинокий Пукки в штрафной сумел взять от сложной ситуации все и заработал пенальти, который сам и уверенно реализовал – 1:1! После этого хозяева отошли на свою половину поля, пытаясь сохранить ничейный счет до конца встречи. Но случился еще один пенальти! На этот раз за игру рукой Вайсанена в собственной штрафной. Жоржинью уверенно развел мяч и голкипера – 1:2.

В конце встречи итальянцы имели еще несколько возможностей, чтобы увеличить свое преимущество, но счет больше не менялся.

После этого матча Италия продолжает идти без потерь в группе J, имея 18 очков после 6-и поединков. Тогда как Финляндия потерпела второе поражение подряд и осталась с двенадцатью очками.

blog_ava
Литва – Украина: Марлос волшебен, день сурка Зинченко и Сити-стиль – одной левой приблизили Евро-2020, но есть 2 минуса
8 сентября
5050
Теги
Италия Италия Финляндия Финляндия Евро-2020 Финляндия - Италия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
час
:
21
мин
Металлист 1925
19:00
Минай
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук