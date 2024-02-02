Нападающий сборной Буркина-Фасо Бертран Траоре покинул Астон Виллу на правах свободного агента и присоединился к Вильярреалу до конца сезона. Об этом информирует официальный сайт "Желтой субмарины".

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Траоре только что вернулся с Кубка Африки, где его команда дошла до 1/8 финала, а сам Бертран забил 3 мяча.

В Испании Траоре намерен перезапустить свою карьеру. В этом сезоне он провёл в рамках АПЛ только 10 минут – большую часть времени он был травмирован. 28-летний вингер может играть как на левом, так и на правом фланге атаки и выделяется своей скоростью.

Бертран Траоре является кузеном форварда Шахтёра Лассина Траоре. Напомним, что неделю назад Вильярреал разбил Барселону в чемпионате Испании со счётом 5:3. После этой игры наставник каталонцев Хави заявил о намерении покинуть клуб в конце сезона.

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