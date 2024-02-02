Нападник збірної Буркіна-Фасо Бертран Траоре покинув Астон Віллу на правах вільного агента і приєднався до Вільяреала до кінця сезону. Про це інформує офіційний сайт "Жовтої субмарини".

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Траоре щойно повернувся з Кубка Африки, де його команда дійшла до 1/8 фіналу, а сам Бертран забив 3 м'ячі.

В Іспанії Траоре має намір перезапустити свою кар'єру. У цьому сезоні він провів у рамках АПЛ тільки 10 хвилин – більшу частину часу він був травмований. 28-річний вінгер може грати як на лівому, так і на правому фланзі атаки і виділяється своєю швидкістю.

Бертран Траоре є кузеном форварда Шахтаря Лассіна Траоре. Нагадаємо, що тиждень тому Вільяреал розбив Барселону в чемпіонаті Іспанії з рахунком 5:3. Після цієї гри наставник каталонців Хаві заявив про намір покинути клуб наприкінці сезону.

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