"Мне неоднократно говорили, что внешне и манерой игры я похож на форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Он меня очень вдохновляет, и, конечно, я стараюсь равняться на него. Однако мне нужно подрасти физически и улучшить свои игровые качества, чтобы быть похожим на него .

Траоре признался, какой звездный игрок посоветовал ему присоединиться к Шахтеру

Моим идолом всегда был Дидье Дрогба, так же как и Самюэль Это'О. Из действующих игроков для меня топ-форварды – Роберт Левандовски и Карим Бензема. Их игра мне очень импонирует. А еще я ориентируюсь на игру своего кузена Бертрана Траоре, который выступает в АПЛ за Астон Виллу также на позиции форварда", – цитирует Траоре официальный сайт Шахтера.

Напомним, Лассина присоединился к "горнякам" летом этого года, подписав контракт сроком на 5 лет. Трансфер обошелся Шахтеру в 10 млн евро.

Первый после ван Бастена – Траоре начинал карьеру босиком, вошел в историю Аякса и станет ударной силой Шахтера