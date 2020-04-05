"Кутепов нагрубил Сабо после заявлений в желтой прессе": Пожечевский – о памятной победе над Динамо

Культовый тренер полтавской Ворсклы Виктор Пожечевский вспомнил скандальные подозрения из-за шальной перестрелки с киевским Динамо (4:3) в сезоне 1996/97.

"У нас в команде было несколько бывших игроков Динамо. Я их даже не настраивал. Ковтун, Хомин и Самойлов рвались в бой, они ждали этого противостояния. Обидно только, что через несколько дней в желтой прессе, кажется, "Бульваре Гордона" Йожеф Сабо намекнул, что его подопечные помогли Ворскле, а Игорь Кутепов продал игру.

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Я с детства болел за Динамо – эта команда никогда не играла в такие игры. Через несколько дней появился ответ Кутепова, который нагрубил Сабо из-за обидных слов тренера. Какой смысл нам покупать одну игру? Откуда у нас такие деньги? Мы же только вышли из низшего дивизиона", – вспомнил Пожечевский в интервью Football.ua.

Добавим, что сезон 1996/97 стал для Ворсклы историческим – полтавчане вышли в элитный дивизион из Первой лиги и сразу завоевали бронзовые медали.

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