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"Организм спортсмена нуждается в алкоголе", – легендарный тренер вспомнил методы Лобановского в Динамо

13:59 148 Читати українською
"Организм спортсмена нуждается в алкоголе", – легендарный тренер вспомнил методы Лобановского в Динамо
Валерий Лобановский / Фото из открытых источников

Один из самых успешных тренеров и президентов в истории Ворсклы Виктор Пожечевский поделился воспоминаниями о Динамо времен Валерия Лобановского.

"Неоднократно я летал на еврокубковые матчи с Динамо. Своими глазами видел отношение игроков к тренеру – это выглядело по-особенному. Зато после поединка я очень удивился, когда администратор в ящичке носил пиво в салоне самолета – футболисты брали по одной баночке и позволяли себе выпить немного алкоголя.

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Я в тот момент подумал: "Ничего себе. А я своим запрещаю". Организм спортсмена после большой нагрузки требует алкоголя. Когда футболист приедет в аэропорт, то уже не будет искать возможности убежать в клуб или побежать в магазин за спиртным. Свою жажду они утолили и разъехались по домам. Даже в этом Валерий Васильевич был психологом и понимал процесс", – обьяснил Пожечевский в интервью Football.ua.

Напомним, украинский специалист возглавлял Ворсклу (ранее полтавский клуб назывался колосом) с 1984 по 1991 и с 1994 по 1998 годы.

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