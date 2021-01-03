Куртуа начал роман с участницей скандального испанского телешоу "Остров соблазнов", сообщает Marca со ссылкой на на журналиста Диего Аррабаля.

Куртуа вышел на свой юбилейный матч в форме Реала

Майка – новая избранница бельгийского голкипера – имеет не слишком хорошую славу. Ранее во время съемок этого проекта девушка имела роман с двумя участниками шоу, при этом будучи в отношениях с еще одним вне телевидения.

Заметим, что Куртуа разведенный, но воспитывает двоих детей. В текущем сезоне он является неизменным голкипером "сливочных" – провел 23 матча в воротах, из которых 9 отстоял на ноль.

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