Тібо Куртуа розпочав роман з учасницею скандального іспанського телешоу "Острів спокус", повідомляє Marca з посиланням на журналіста Дієго Аррабаля.

Куртуа вийшов на свій ювілейний матч у формі Реала

Майка – нова обраниця бельгійського кіпера – має не надто хорошу славу. Раніше під час зйомок цього проекту дівчина мала роман з двома учасниками шоу, при цьому будучи у стосунках зі ще одним поза межами телебачення.

Зауважимо, що Куртуа розведений, але виховує двох дітей. У поточному сезоні він є незмінним голкіпером "вершкових" – провів 23 матчі у воротах, з яких 9 відстояв на нуль.

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