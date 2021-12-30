Поединок против Эльче стал особенным для голкипера Реала Тибо Куртуа.

Матч 16-го тура чемпионата Испании Эльче – Реал стал 100-м для вратаря гостей Тибо Куртуа в мадридском клубе, сообщает transfermarkt.

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Бельгиец присоединился к "сливочным" летом 2018-го, перейдя из Челси за 35 млн евро. Тибо сразу стал основным голкипером команды. Сейчас его секундантом в Реале выступает украинский вратарь Андрей Лунин.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Куртуа провел 15 матчей, в которых пропустил 13 мячей.

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