Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к стартовым матчам Лиги наций 2020/21.

Испанский специалист вызвал в национальную команду 29 игроков, сообщает официальный твиттер сборной.

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В список исполнителей попали главные звезды команды Бельгии, в частности, Куртуа, братья Азары, Лукаку и другие. Не нашлось места для опытных форвардов из АПЛ, которые ощутимо сдали в прошлом сезоне – Бентеке и Батшуаи. Зато нападающий Ливерпуля Дивок Ориджи, который тоже не может похвастаться стабильной игровой практикой, получил вызов от Мартинеса.

Вратари: Кастелс, Куртуа, Миньоле, ван Кромбрюгге

Защитники: Алдервейрелд, Боята, Денайер, Коббаут, Дендонкер, Мехеле, Вертонген, Менье

Полузащитники: Феррейра Карраско, Кастань, Шадли, Торган Азар, Витсель, де Брюйне, Прат, Тилеманс, Ванакен

Нападающие: Доку, Эден Азар, Димата, Лукаку, Мертенс, Ориджи, Троссард, Версхарен

Отметим, что сборная Бельгии 5 сентября сыграет против датчан на выезде, а 8 сентября встретится с командой Исландии дома.