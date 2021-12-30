Поєдинок проти Ельче став особливим для голкіпера Реала Тібо Куртуа.

Матч 16-го туру чемпіонату Іспанії Ельче – Реал став 100-м для воротаря гостей Тібо Куртуа у мадридському клубі, повідомляє transfermarkt.

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Бельгієць приєднався до "вершкових" влітку 2018-го, перейшовши з Челсі за 35 млн Євро. Тібо одразу став основним голкіпером команди. Зараз його секундантом у Реалі виступає український воротар Андрій Лунін.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Куртуа провів 15 матчів, в яких пропустив 13 м'ячів.

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