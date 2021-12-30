"Наши отношения с Зиданом сначала были немного дистанционными. Но это случилось, потому что у нас не было с ним общей истории, как у многих в клубе.

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Позже он осознал это, мы хорошо пообщались летом 2019 года. С тех пор у нас замечательные отношения", – цитирует Куртуа Mundo Derportivo.

Напомним, Реал приобрел Тибо у Челси 35 млн евро летом 2018-го. Сейчас украинский голкипер Андрей Лунин является дублером бельгийца в мадридском клубе.

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