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Куртуа vs Навас: Лопетеги не готов выбирать, однако определил будущее Лунина

13:11 506 Читати українською
Куртуа vs Навас: Лопетеги не готов выбирать, однако определил будущее Лунина
Хулен Лопетеги и его вратари / Marca

Главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги не намерен выбирать основного голкипера между новичком Тибо Куртуа и Кейлором Навасом, уверяет Marca.

Несмотря на то, что подписание Тибо Куртуа выглядит концом карьеры Наваса в мадридском Реале, наставник "сливочных" Хулен Лопетеги верит, что сможет работать с обеими киперами – и бельгийцем, и костариканцем.

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Главный тренер, похоже, хочет повторить трюк Жозе Моуринью, который в сезоне 2012/13 постоянно ротировал Икера Касильяса и Диего Лопеса. Как и эксцентричный португалец, Лопетеги уверен – календарь "галактикос" предоставляет много времени и пространства для сосуществования двух вратарей на позиции "номер один" без каких-либо проблем.

На данный момент третьим в иерархии киперов является Андрей Лунин, который за 3,5 недели в клубе произвел приятное впечатление на тренерский штаб и специалистов. Однако, поскольку боссы Реала не собираются давить на Наваса, чтобы тот ушел из клуба, то уйти должен будет украинец. "Галактикос" вскоре должны найти для Лунина приличный вариант аренды, чтобы он имел стабильную игровую практику в новом для себя чемпионате. Учитывая возраст имеющихся исполнителей во вратарской позиции, в Мадриде верят, что вопрос стража ворот решен на ближайшие 15 лет.

Судьба других киперов Реала уже определена. Кико Касилья еще раньше предполагал, что ему придется уйти. В последние недели 31-летний вратарь занял выжидательную позицию, но после перехода Куртуа ему, очевидно, уже нечего ловить в столице. В похожем положении оказался и Люка Зидан – без протекции отца и из-за отсутствия прогресса в игре его будущее теперь за пределами Бернабеу. Зато молодые Моха и Бельман будут набираться опыта в матчах за Кастилью в Сегунде B.

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