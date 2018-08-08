Куртуа перешел в Реал, Ковачич будет играть за Челси – клубы официально оформили обмен

Трансферная сага голкипера Тибо Куртуа в мадридский Реал подходит к концу – Челси принял предложение мадридского клуба.

Сегодня ночью мадридский Реал и Челси оформят трансфер бельгийского голкипера Тибо Куртуа, сообщает официальный сайт "синих".

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Сообщается, что вратарю только осталось пройти медосмотр, а клубы согласовывают последние детали.

Хавбек Реала Матео Ковачич отправится в годовую аренду в ряды Челси.

Напомним, на место Куртуа Челси приобретет Кэпу у Атлетика. Это будет самый дорогой трансфер голкипера и испанца в истории, ведь "синие" заплатят за Кэпу 80 млн евро.

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