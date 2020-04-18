Куртуа "составил" идеального голкипера – симбиоз умений Облака, Алиссона и тер Штегена

Голкипер мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа попытался объяснить, каким должен быть идеальный вратарь.

"В игре на выходе я поставлю себя. Например, на чемпионате мира в матче против Японии я прервал подачу и организовал контратаку, которая закончилась голом. В Бельгии много работают над выходами, и вратари добавили в этом компоненте. В Испании, насколько я знаю, больше выносят кулаками, а не ловят. Есть большая разница. Нужно быть уверенным в себе. Только так можно оказаться в элите.

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Что касается отражения ударов – это Облак. Он очень хорошо с этим справляется. Тер Штеген тоже. Я видел, как они парируют сложные удары. Если говорить о ловкости, то это Болат из Антверпена. Он был со мной в Генке. Он самый быстрый из всех, кого я когда-либо видел в своей карьере. Игра ногами – это достаточно просто. Сейчас это тер Штеген. Меня также удивил Алекс Ремиро из Реала Сосьедад в Кубке Испании.

Выходы один на один – я считаю себя достаточно сильным в этом аспекте. Алиссон тоже очень хорош. Мне нравится тер Штеген: колено опущено, другая нога вытянута, с растяжкой, стиль немецкой школы. Психология. Трудно говорить о других вратарях, поэтому поставлю себя, учитывая все то, что произошло на полтора года. Я уверен, что любой вратарь, играющий на высшем уровне, должен быть сильным ментально, потому что все ошибаются", – цитирует Куртуа AS.

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