"Лунин – это неизвестность": карантин меняет планы Реала относительно вратарей – два фаворита и самоликвидация сына Зизу

Украинский голкипер рискует провести еще один сезон за пределами Сантьяго Бернабеу, считает мадридское СМИ.

Свежий номер мадридской газеты AS вышел с большим материалом о положении 37-ми игроков, которые прямо или отдаленно имеют отношение к первой команде Реала. Конечно, автор статьи Карлос Форханес не оставил без внимания Андрея Лунина – одного из претендентов на роль дублера Куртуа. Позиции 21-летнего чемпиона мира вроде бы пошатнулись из-за коронавируса.

Близкий друг Роналду рассказал, рассчитывает ли Реал на Лунина – он первым анонсировал сенсационный трансфер португальца

"Куртуа остается первым номером. Ворота Мадрида принадлежат ему. Единственный вопрос – кто станет его дублером. Карьера бельгийца движется по возрастающей несмотря на неубедительный дебют.

Накануне карантина ПСЖ искал еще одного вратаря, поэтому Ареола склонялся к продолжению аренды в Реале. Зидан не против, чтобы француз остался на следующий сезон.

Лунин – это неизвестность. До сих пор он не демонстрировал малейшей стабильности в Испании – ни в Леганесе, ни в Вальядолиде. Зимой украинец перебрался в Овьедо, начал регулярно играть... но опять потерял регулярность из-за пандемии.

Люка Зидан, который находился на ведущих позициях в Расинге, смотрит в сторону Франции. У него заканчивается контракт в конце июня. "Я хотел бы продолжить карьеру в Лиге 1", – признался недавно сын тренера Реала в интервью L'Èquipe".

А вот авторитетные источники "Футбол 24" в Испании продолжают настаивать, что именно Лунин станет вторым голкипером Реала в сезоне 2020/21. Украинца считают будущим клуба, которому нужно дать шанс.

Лунин основной в команде будущего от каталонцев на 400 миллионов – самому старшему в этом Реале 26 лет