toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС АНДРЕЙ НЕСМАЧНЫЙ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

"Лунин – это неизвестность": карантин меняет планы Реала относительно вратарей – два фаворита и самоликвидация сына Зизу

12:12 128 Читати українською
"Лунин – это неизвестность": карантин меняет планы Реала относительно вратарей – два фаворита и самоликвидация сына Зизу
Карантин притормозил Лунина

Украинский голкипер рискует провести еще один сезон за пределами Сантьяго Бернабеу, считает мадридское СМИ.

Свежий номер мадридской газеты AS вышел с большим материалом о положении 37-ми игроков, которые прямо или отдаленно имеют отношение к первой команде Реала. Конечно, автор статьи Карлос Форханес не оставил без внимания Андрея Лунина – одного из претендентов на роль дублера Куртуа. Позиции 21-летнего чемпиона мира вроде бы пошатнулись из-за коронавируса.

Близкий друг Роналду рассказал, рассчитывает ли Реал на Лунина – он первым анонсировал сенсационный трансфер португальца

"Куртуа остается первым номером. Ворота Мадрида принадлежат ему. Единственный вопрос – кто станет его дублером. Карьера бельгийца движется по возрастающей несмотря на неубедительный дебют.

Накануне карантина ПСЖ искал еще одного вратаря, поэтому Ареола склонялся к продолжению аренды в Реале. Зидан не против, чтобы француз остался на следующий сезон.

Лунин – это неизвестность. До сих пор он не демонстрировал малейшей стабильности в Испании – ни в Леганесе, ни в Вальядолиде. Зимой украинец перебрался в Овьедо, начал регулярно играть... но опять потерял регулярность из-за пандемии.

Люка Зидан, который находился на ведущих позициях в Расинге, смотрит в сторону Франции. У него заканчивается контракт в конце июня. "Я хотел бы продолжить карьеру в Лиге 1", – признался недавно сын тренера Реала в интервью L'Èquipe".

А вот авторитетные источники "Футбол 24" в Испании продолжают настаивать, что именно Лунин станет вторым голкипером Реала в сезоне 2020/21. Украинца считают будущим клуба, которому нужно дать шанс.

Лунин основной в команде будущего от каталонцев на 400 миллионов – самому старшему в этом Реале 26 лет

blog_ava
Динамо не досчитается немалой суммы из-за коронавируса – бразильский клуб передумал покупать игрока киевлян
08:00
313
Теги
Статьи Испания Трансферы Реал Мадрид Люка Зидан Люка Зидан Тибо Куртуа Тибо Куртуа Альфонс Ареола Альфонс Ареола Андрей Лунин Андрей Лунин
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
10
час
:
13
мин
Рух
00:00
МФК Металлург
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук