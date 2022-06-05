Пока сборная Бельгии неудачно стартовала в Лиге наций, 30-летний Тибо Куртуа находится на отдыхе. Вратарь из-за проблем со здоровьем не смог помочь национальной команде, зато устраивает личную жизнь.

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Голкипер Реала сделал предложение своей возлюбленной – израильской модели Мишель Герциг, с которой находится в отношениях около года. Это произошло на яхте у живописного побережья Амальфи в Италии. 25-летняя девушка ответила согласием, о чем влюбленные сообщили в Instagram.

Напомним, у бельгийца уже есть двое детей от предыдущих отношений – дочь Адриана и сын Николя.

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