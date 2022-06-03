Лига наций, дивизион А

Группа 1

Хорватия – Австрия – 0:3

Голы: Арнаутович, 41, Грегорич, 54, Забитцер, 57

Группа 4

Бельгия – Нидерланды – 1:4

Голы: Батшуаи, 90+3 – Бергвейн, 41, Депай, 51, 66, Дюмфрис, 62

Бельгия стартовала интереснее благодаря нестандартным действиям Эдена Азара. Однако после вынужденной смены Лукаку инициативу перехватили Нидерланды. Все завершилось логическим голом в ворота Миньоле незадолго до перерыва. У Бергвейна получился роскошный удар издалека. События второго тайма наилучшим образом описывает древнее комментаторское клише – бельгийцы остались в раздевалке. Депай и компания буквально разорвали защитников, фатально не успевавших за быстрыми оппонентами. Итоговый счет действительно соответствует тому, как развивались события на футбольном поле. Лишь в компенсированное время Бартушаи сумел забить гол престижа. Интересно, что до сегодняшнего дня Бельгия не проигрывала "Оранье" в течение 25 лет. В конце концов все серии когда-то завершаются. Нидерланды возглавили группу, опередив Польшу по разнице мячей.

Хорватия также разочаровала своих болельщиков. До перерыва "шашечные" даже были активнее, но именно им пришлось доставать мяч из сетки. Арнаутович точно пробил с линии штрафной. А вот во втором тайме защита хорватов посыпалась. Австрия доминировала и без проблем довела дело до разгрома. Ральф Рангник феерически дебютировал во главе "вундертим". Австрия также по дополнительным показателям стала лидером своего квартета.