Куртуа получил травму и вылетел на длительный срок

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа рискует пропустить старт нового сезона.

Поступили плохие новости из лазарета Реала. Куртуа повредил левую лодыжку, сообщает Marca.

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По информации издания, на восстановление бельгийскому вратарю понадобится месяц и он не поедет с командой в Мюнхен на Audi Cup. Стоит отметить, что 17 августа Реал начнет свой путь в новом сезоне Ла Лиги и участие Тибо в матче против Сельты тоже остается под вопросом.

На вратарской позиции у Реала остались Кейлор Навас и Андрей Лунин. Также мадридцы возьмут с собой в Германию третьего голкипера Альтубе.

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