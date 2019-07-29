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Куртуа получил травму и вылетел на длительный срок

19:14 250 Читати українською
Куртуа получил травму и вылетел на длительный срок
Тибо Куртуа / Фото ФК Реал

Основной голкипер Реала Тибо Куртуа рискует пропустить старт нового сезона.

Поступили плохие новости из лазарета Реала. Куртуа повредил левую лодыжку, сообщает Marca.

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По информации издания, на восстановление бельгийскому вратарю понадобится месяц и он не поедет с командой в Мюнхен на Audi Cup. Стоит отметить, что 17 августа Реал начнет свой путь в новом сезоне Ла Лиги и участие Тибо в матче против Сельты тоже остается под вопросом.

На вратарской позиции у Реала остались Кейлор Навас и Андрей Лунин. Также мадридцы возьмут с собой в Германию третьего голкипера Альтубе.

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Тибо Куртуа Тибо Куртуа Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Андрей Лунин Андрей Лунин
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