Куртуа зазнав травми та вилетів на тривалий термін

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа ризикує пропустити старт нового сезону.

Надійшли погані новини з лазарету Реала. Тібо Куртуа пошкодив ліву щиколотку, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, на відновлення бельгійському воротарю потрібен місяць і він не поїде з командою в Мюнхен на Audi Cup. Варто відзначити, що 17 серпня Реал розпочне свій шлях у новому сезоні Ла Ліги і участь Тібо у матчі проти Сельти теж залишається під питанням.

На воротарській позиції у Реала залишились Кейлор Навас та Андрій Лунін. Також мадридці візьмуть із собою до Німеччини третього голкіпера Альтубе.

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