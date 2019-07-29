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Куртуа зазнав травми та вилетів на тривалий термін

19:14 1190 Читать на русском
Куртуа зазнав травми та вилетів на тривалий термін
Тібо Куртуа / Фото ФК Реал

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа ризикує пропустити старт нового сезону.

Надійшли погані новини з лазарету Реала. Тібо Куртуа пошкодив ліву щиколотку, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, на відновлення бельгійському воротарю потрібен місяць і він не поїде з командою в Мюнхен на Audi Cup. Варто відзначити, що 17 серпня Реал розпочне свій шлях у новому сезоні Ла Ліги і участь Тібо у матчі проти Сельти теж залишається під питанням.

На воротарській позиції у Реала залишились Кейлор Навас та Андрій Лунін. Також мадридці візьмуть із собою до Німеччини третього голкіпера Альтубе.

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Тібо Куртуа Тібо Куртуа Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Андрій Лунін Андрій Лунін
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