Куртуа, Мората и события, изменившие Мадридское дерби для них обоих

Об особенностях грядущего Мадридского дерби между Атлетико и Реалом для Тибо Куртуа и Альваро Мораты пишет испанское издание Marca.

В субботу Тибо Куртуа и Альваро Мората сойдутся в Мадридском дерби – Реал посетит Ванда Метрополитано для противостояния с Атлетико, а оба игрока были героями в бывших командах, пока не оказались в рядах оппонентов.

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Возвращаемся в май 2014-го. Реал и Атлетико встретились в финале Лиги чемпионов, Мората играл за "сливочных", а Куртуа защищал ворота "матрасников". Форвард вышел со скамейки запасных и сыграл 41 минуту включая экстра-тайм, а голкипер пропустил знаменитый гол на 90+3-й минуте от Серхио Рамоса. Испанец завершил матч победителем (Реал выиграл со счетом 4:1), а бельгиец – в слезах.

Ситуация кардинально изменилась пять лет спустя, теперь оба игрока готовятся к встрече со своими бывшими командами. Мората после триумфа в Лиге чемпионов сезона 2013/14 поехал играть за Ювентус, а через год двумя голами в ворота "сливочных" выбил их на стадии 1/2 финала ЛЧ и вернулся в Мадрид еще на сезон. После этого он присоединился к Челси, где должен был стать ключевым исполнителем и даже побыл одноклубником Куртуа в течение сезона.

Куртуа, Конте и Мората

Зато у Куртуа есть много счастливых воспоминаний о пребывании в Атлетико, ведь завоевал 4 трофеи с "матрасниками" – кубок Лиги Европы, Суперкубок Европы, Копа дель Рей и чемпионство в Ла Лиге. Вклад кипера в эти достижения был едва ли не самым большим, хотя после приезда Яна Облака поклонники Атлетико и забыли о Куртуа.

Этот матч станет первым домашним на Ванде для Мораты с тех пор, как он перешел в клуб своего детства. И "дома" ему рады не все (сказывается переход в Реал транзитом через Хетафе – Футбол 24), поэтому в последнем поединке в родных стенах фанаты дали понять, что лучше бы Диего Симеоне доверял молодым игрокам вроде Борхи Гарсеса. "Меньше Мораты и больше Борхи Гарсеса", – распевали они на трибунах в поединке против Хетафе. Однако, часть фанатов освистывала эти речевки. Хотя, скорее всего, испанца тепло встретят в субботу. Этого не скажешь о Куртуа, особенно после его высказываний после подписания контракта с Реалом.

Атлетико? Я там, где всегда хотел быть, – сказал Куртуа болельщикам "сливочных" и поцеловал клубную эмблему, – я очень уважаю Атлетико, но я осуществил свою мечту.

Эту весть естественно плохо восприняли фаны Атлетико и даже требовали изъять табличку с его именем с Аллеи легенды на Ванде. Но в 2013-м после победы Атлетико над Реалом в Кубке Испании на Сантьяго Бернабеу Куртуа язвил в сторону своей нынешней, "сливочной" команды. Тогда он пел, что "задам всех, кто поддерживает Реал, придется несладко".

Мората был более осторожным на своей пресс-конференции после перехода в Атлетико, хотя и сделал комментарий о "матрасниках" после победы в Лиссабоне в 2014 году в рамках ЛЧ.

"Пусть индейцы знают, кто руководит столицей", – сказал он.

В отличие от Куртуа, Мората был в Атлетико в детстве, а это всегда будет хорошо резонировать с большым количеством фанатов, особенно если он начнет регулярно забивать, да еще и в больших матчах. В субботу после обеда Куртуа и Мората впервые встретятся со своими бывшими клубами – вот так все изменилось.

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