Мадридское дерби, Коноплянка против Баварии, шанс на месть для Гвардиолы: топ-5 матчей евроуикенда

Мадридские Атлетико и Реал в городском дерби, ожидание голевой феерии во Флоренции, Евгений Коноплянка в битве с немецким грандом, новая дуэль Хосепа Гвардиолы и Маурицио Сарри, а также противостояние Атлетика и Барселоны в анонсе главных матчей уикенда, которые вы должны посмотреть.

Атлетико – Реал

9 февраля, 17:15. Мадрид, Ванда Метрополитано

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Мадридское дерби в этом году состоится очень вовремя. Обе команды находятся в хорошей форме, а после немного неожиданного поражения Атлетико от Бетиса в прошлом туре (0:1) разрыв между столичными ребятами в турнирной таблице уменьшился до двух очков. В случае победы Реал может обойти "матрасников" и продолжить погоню за Барселоной. Ничья может поставить крест на чемпионских амбициях обоих клубов. Зато три очка для Атлетико станут мощным подспорьем в борьбе за призы со "сливочными" и "блаугранас".

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Хозяева имели больше времени на отдых, поскольку не играли в мидуик. Подопечные же Сантьяго Солари провели эмоциональный кубковый поединок против Барсы на Камп Ноу. Однако, это может иметь для Реала положительный эффект, ведь мадридцы выглядели мощно в Эль Классико и могут продолжить в том же духе в еще одном важном дерби.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Фиорентина – Наполи

9 февраля, 19:00. Флоренция, Артемио Франки

Телетрансляция на канале "Футбол 1", отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Наполи в гордом одиночестве идет вторым в турнирной таблице и имеет комфортное преимущество над миланским Интером. Это позволяет подопечным Карло Анчелотти играть в свое удовольствие, что часто способствует результативным поединкам. Фиорентина же в этом сезоне – королева таких игр. До матча с Удинезе в прошлом туре (1:1) "фиалки" устраивали настоящие феерии вместе со своими оппонентами 0 кубковая победа над Ромой со счетом 7:1, яркая победа в меньшинстве над Кьево (4:3) и космические 3:3 с Сампдорией. У команды из Флоренции есть огромные проблемы в обороне, но и атаке в лице молодых Симеоне, Кьезы и зимнего новичка Муриеля есть что показать.

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В предыдущем туре Наполи на классе обыграл Сампдорию и немного сократил отрыв от Ювентуса. Но о борьбе за чемпионство говорить рано. Хотя стабильный набор очков "партенопейцами", в конце концов, может сыграть им на руку. Туринцы с Роналду во главе стремятся к триумфу в Лиге чемпионов, а это значит, что "Старая синьора" еще будет терять очки.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Бавария – Шальке

9 февраля, 19:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляция на MEGOGO, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Непростой поединок ожидает Баварию в рамках 22-го тура Бундеслиги. В Мюнхен приедет Шальке с украинцем Евгением Коноплянкой в составе. Обе команды играли в Кубке Германии в мидуик и прошли в 1/4 финала. Однако, если Шальке спокойно переиграл Фортуну (4:1), то Баварии пришлось изрядно попотеть, чтобы одолеть Герту. Лишние 30 минут игры ("ротен" забили победный мяч в экстра-тайме) могут сыграть злую шутку с мюнхенцами.

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Бавария поражением от Байера завершила свою серию из семи побед подряд. Теперь подопечным Ковача некуда отступать. Отрыв от Дортмунда вновь составляет 7 очков, поэтому мюнхенцы должны победить Шальке. А "кобальтовые" из-за краха на старте чемпионата фактически ни на что не претендуют. Это снимает груз ответственности с ребят Тедеско, которые могут выложиться против Баварии и получат порцию комплиментов даже в случае поражения. Шанс проявить себя, очевидно, будет и у Коно – кубковый матч он провел на скамейке запасных.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Сити – Челси

10 февраля, 18:00. Манчестер, Этихад

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Манчестер Сити набрал ход и может на целую неделю вернуть статус лидера АПЛ. Для этого "горожанам" нужно победить Челси. Этот матч имеет еще один вызов – команда Гвардиолы наверняка захочет доказать, что поражение от лондонцев в первом круге была досадным стечением обстоятельств. Действительно, тогда Сити полностью контролировал игру, создавал возможность за возможностью, но никак не мог забить. Зато Челси забил дважды фактически без моментов и сделал роскошный подарок Ливерпулю – главному оппоненту манкунианцев в борьбе за чемпионство.

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Пока неясно, способен ли Челси повторить подобный подвиг и на Этихаде. "Синие" неделю назад разгромили безусловного аутсайдера Хаддерсфилд (4:0), но за тур до того с тем же счетом были уничтожены Борнмутом на выезде. Меньше месяца прошло и после поражения по всем параметрам Арсеналу. "Канониры" и Манчестер Юнайтед преследуют лондонцев и готовы уже после ближайшего уикенда обойти ребят Маурицио Сарри в турнирной таблице.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Атлетик – Барселона

10 февраля, 21:45. Бильбао, Сан Мамес

Телетрансляция на MEGOGO, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Вслед за Эль Классико испанский уикенд дарит еще одно классическое противостояние. Встреча главных команд Каталонии и Страны Басков – это всегда принципиальный поединок, а турнирное положение клубов является лишь фоном для матча. Барса, очевидно, будет уставшей после игры с Реалом в Копа дель Рей, но, вместе с тем, будет стремиться доказать, что игрового спада у каталонцев нет. Однако, из-за травмы гостям не помогут Умтити, Артур и, возможно, Месси. Под вопросом и участие Дембеле.

Все это – неплохие новости для Атлетика. "Львы" понемногу исправили свою турнирную ситуацию, но все еще находятся не так далеко от зоны вылета. За очки баски бьются в каждом матче, поэтому легкой прогулки для "блаугранас" на Сан Мамесе не будет. В январе Атлетик неожиданно одолел Севилью и начал неприятно для андалусийцев серию в чемпионате. Теперь же хозяева попытаются повторить такой же трюк с Барселоной. Но даже без Месси каталонцы должны брать 3 очка в Бильбао.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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