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Реал предложил Челси за Куртуа и Виллиана 100 млн фунтов, – СМИ

01:04 9 Читати українською
Реал предложил Челси за Куртуа и Виллиана 100 млн фунтов, – СМИ
Виллиан / Фото AFP

Мадридский Реал решительно настроен подписать сразу двух игроков Челси.

"Сливочные" предложили "синим" 100 млн фунтов за бразильского полузащитника Челси Виллиана и бельгийского голкипера команды Тибо Куртуа, сообщает Daily Mail.

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К слову, ранее в СМИ появлялась информация, что Челси принял предложение МЮ по Виллиану в размере 75 млн евро.

Кроме этого, по слухам, Куртуа занимается поиском дома в Мадриде.

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