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Куртуа еще не игрок Реала, но переговоры продолжаются, – журналист

20:32 11 Читати українською
Куртуа еще не игрок Реала, но переговоры продолжаются, – журналист
Тибо Куртуа / Фото: Sky Sports

Известный бельгийский журналист Кристоф Терье сообщил о подробностях переговоров между Реалом и Челси относительно трансфера голкипера Тибо Куртуа.

Ранее сообщалось, что Реал объявит о трансфере Куртуа уже в ближайшее время.

Впрочем, переход бельгийца в лагерь "сливочных" – еще не решенный вопрос, написал журналист Кристоф Терье в своем Twitter.

По его информации, Челси готов отпустить Куртуа, однако лондонцы сначала хотят найти ему достойную замену.

По предварительной информации, сумма трансфера бельгийского голкипера составит 35 млн евро.

На прошлом чемпионате мира-2018 Куртуа был признан лучшим вратарем турнира.

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Трансферы Тибо Куртуа Тибо Куртуа Челси Челси Реал Мадрид Реал Мадрид Англия
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