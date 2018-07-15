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ЧС-2018: Куртуа визнали найкращим голкіпером світової першості

21:15 148 Читать на русском
ЧС-2018: Куртуа визнали найкращим голкіпером світової першості
Тібо Куртуа / фото: ФІФА

Визначився найкращий голкіпер Мундіалю у Росії.

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа став найкращим голкіпером чемпіонату світу 2018, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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Відзначимо, Бельгія програла півфінал збірній Франції, однак бельгійці виграли бронзові медалі світової першості у матчі за третє місце.

Нагадаємо, збірна Франції сьогодні здобула Кубок світу. У фіналі французи перемогли хорватів з рахунком 4:2.

Франція – Хорватія – 4:2 – відео голів та огляд матчу

ЧС 2018Матч за 3 місце

Бельгія - Англія: Субота 14 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
2 : 0
Англія
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Теги
ЧС 2018 Бельгія Бельгія Тібо Куртуа Тібо Куртуа Бельгія - Англія
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