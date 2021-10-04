Аргентина, Прімера, 14-й тур

Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 2:1

Голи: Альварес, 25, 43 – Самбрано, 90+4

Вилучення: Рохо, 16 (Б, друга жовта картка)

Рівер Плейт здолав Бока Хуніорс у Суперкласіко та вийшов у лідери Прімери – гол екс-динамівця нічого не змінив

Гості вже на старті зустрічі отримали велику проблему. Маркос Рохо на 16-й хвилині отримав другу жовту картку і залишив свою команду в меншості. Ще до перерви Рівер Плейт двічі скористався таким подарунком.

Другий тайм був не такий багатий на події. Лише у компенсований час Карлос Самбрано, який свого часу належав Динамо, забив після подачі з кутового. Цікаво, що голкіпер майже врятував після удару захисника, але технології зафіксували, що м'яч таки перетнув лінію.