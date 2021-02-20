Вулверхемптон вдома мінімально переграв Лідс у 25-му турі АПЛ. Дивіться відео гола та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Вулверхемптон та Лідс видали не надто феєричне протистояння. Перша 45-хвилинка була за "вовками" – вони атакували активніше, але безрезультатно. По перерві підопічні Нуну Ешпіріту Санту продовжили нагнітати біля воріт суперника, а Лідс відповідав поодинокими моментами.

Вулверхемптон мінімально переграв Лідс – "вовки" вперше з жовтня здобули дві перемоги в АПЛ поспіль

Все ж вболівальники побачили забитий м'яч у цій зустрічі. Траоре вдався потужний удар з-понад 20-ти метрів, круглий перевірив на міцність каркас та влучив у кіпера Лідса, після чого закотився у ворота. У віці 20 років і 354 днів Іллас Мельє став наймолодшим голкіпером в історії АПЛ, який відзначався автоголом.

Перемога підняла Вулверхемптон на 11 сходинку з 33 очками. Лідс опустився на 12 місце, маючи у своєму активі 32 залікові пункти.