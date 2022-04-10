Аталанта уступила Сассуоло в рамках 32-го тура Серии А, а Руслан Малиновский помог забить единственный гол бергамасков. Смотрите видео голов и обзор поединка Сассуоло – Аталанта на Футбол 24.

Сассуоло в середине первого тайма вышел вперед в счете. Сначала арбитр отменил гол Беррарди, а чуть позже Хамед Траоре завершил блестящую контратаку. После перерыва он же оформил дубль, точно пробив в ближний угол.

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Аталанта же отыграла один мяч, а помог в этом Малиновский. Руслан отдал длинную передачу со своей половины поля, мяч отскочил от защитника к Муриэлю, который и забил единственный гол бергамасков.

Таким образом, Сассуоло набрала 46 пунктов и осталась на девятой строчке, а Аталанта с 51 пунктами – восьмая.