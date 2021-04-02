Подопечные Йовичевича скромно провели первую 45-минутку, забив лишь один мяч. Курьезный гол удался Чуже – хорвату "ассистировала" стойка. Львов остался в меньшинстве еще до перерыва, а потому днепряне вышли с преимуществом на второй тайм. И началось.

СК Днепр-1 в большинстве раздавил Львов, забив пять голов – команда Йовичевича одержала третью подряд победу в УПЛ

Рикошет после удара Игнатенко, мощный удар с отскоком от земли в исполнении Когута, второй гол от Чуже головой и красивый аккорд Гонсалвеша – это все меткие выстрелы "спортклубовцев". Львов сумел ответить лишь одним голом с пенальти.

СК Днепр-1 одержал третью победу подряд. Более того, днепряне не проигрывают в последних семи матчах, что стало рекордом клуба. С 25 очками команда Йовичевича расположилась на 8 строчке, подопечные Бессмертного – на 12 месте.