Даже в самой богатой лиге мира можно увидеть стадионы уровня УПЛ.

Стадион Кенилуэрт Роуд – домашняя арена Лутона – точно является одним из самых необычных среди команд АПЛ. Так, чтобы попасть на гостевой сектор, необходимо пройти через дома, которые расположены по соседству.

В матче Лутон – Ньюкасл произошел очень курьезный эпизод. После неудачного удара Таунсенда мяч залетел на крышу Кенилуэрт Роуд. Оператор зафиксировал, как после этого мяч скатился в отверстие в покрывале и упал на трибуну к болельщикам.

К слову, Лутон неожиданно обыграл Ньюкасл (1:0) и поднялся со дна турнирной таблицы, обогнав Шеффилд Юнайтед.

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