Навіть у найбагатшій лізі світу можна побачити стадіони рівня УПЛ.

Стадіон Кенілуерт Роуд – домашня арена Лутона – точно є одним з найнезвичайніших серед команд АПЛ. Так, щоб потрапити на гостьовий сектор, необхідно пройти через будинки, які розташовані по сусідству.

У матчі Лутон – Ньюкасл відбувся дуже курйозний епізод. Після невдалого удару Таунсенда м'яч залетів на дах Кенілуерт Роуд. Оператор зафіксував, як після цього м'яч скотився в отвір у покривлі та впав на трибуну до вболівальників.

До слова, Лутон несподівано обіграв Ньюкасл (1:0) та піднявся з дна турнірної таблиці, обігнавши Шеффілд Юнайтед.

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