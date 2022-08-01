Сегодня, 1 августа, прошла официальная презентация 23-летнего защитника в статусе игрока Барселоны. Кунде традиционно набил мяч перед камерами, принял участие в мини-фотосессии и пообщался с прессой.

Барселона официально договорилась о трансфере Кунде

В частности, Жюль рассказал о варианте перехода в другой клуб и желании закрепиться в составе команды Хави Эрнандеса. "Я почувствовал любовь от президента, клуба и болельщиков. Общался с Хави, мы хорошо поговорили. Он действительно хотел, чтобы я присоединился к команде. Он попросил меня делать то же, что в Севилье: бороться за мяч и действовать агрессивно.

Челси? У меня действительно был другой вариант, но я ждал, пока Барса договорится с Севилией. Выбрал этот клуб из-за амбициозного проекта. Да и мне нравится Ла Лига", – заявил Кунде.

Напомним, "блаугранас" заплатили Севилье за ​​центрбека 50 миллионов евро. Его контракт будет рассчитан на пять лет.

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